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Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Gür Ayvalık’a ucuz ekmek yedirmeye kararlı

İHA

Büyükşehir Belediyesi ile AK Partili Gür Ayvalık’a ucuz ekmek yedirmeye kararlı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fırıntaş’a ait ekmek satış noktalarında satışların yapılacağı kiosklar yerleştirilmeye başlandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fırıntaş, Ayvalık’ta vatandaşların kaliteli ekmeği ucuza satın alabilmesi için düğmeye bastı.
Ayvalık’ta ilk etapta; Atatürk Caddesi üzerinde BASKİ Müdürlüğü önü ile Hamdibey Mahallesi’ne getirilen iki kiosk yerleştirildi. Fırıntaş bünyesindeki ekmek ve unlu mamullerinin satışını gerçekleştirileceği kiosk sayısının önümüzdeki günlerde ilçe genelinde belirlenecek diğer mahallelere de yayılarak, Ayvalık halkının ucuz ekmek yiyebilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Kioskların yerleştirilmesi sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait satış noktalarında ucuz ekmek satışlarının başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Fırıntaş tarafından üretilen halk ekmeğin Ayvalık’ta satılmaması çok ciddi bir eksiklikti. Sosyal belediyeciliğin temel görevlerinden biri olan bu hizmetin, yaşadığımız bölgede de olması vatandaşlarımızın en haklı talebidir. Bu güne kadar neden gelmediği, kimler tarafından engellenmeye çalışıldığı polemiklerine hiç girmeyeceğim. Halkımızın haklı talebini Büyükşehir Belediyemize ilettiğimiz günden bugüne kadar gerekli yer araştırmaları yapılmaktaydı. Geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyemize ait Fırıntaş yetkilileri ile yapılan incelemelerde Ayvalık’ın 5 ayrı bölgesinde yer tespiti yapıldı. Başlangıçta iki bölgede halk ekmeğinin satılacağı ekmek satış kioskunun kurulmasına karar verildi. Bugün de bu kioskların yerleştirilmesi, elektrik sisteminin bağlanması gibi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu konuda gerçek bir sosyal belediyecilik örneği gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çok yakında başlayacak olan halk ekmek satışları Ayvalık halkımız için hayırlı ve bereketli olsun” diye konuştu.

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