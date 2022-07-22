Teknenin batmasıyla kaybolan 2 kişi, 98 personelle aranıyor (2)

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SAHİL GÜVENLİK ROBOTLA ARAMA YAPTI

Balıkesir´in Edremit ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde batan teknede kaybolan Sinan Yeniçeri (43) ile Hasan Hüseyin Işıktaş'ı (21) arama çalışmalarının 4´üncü gününde Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı `TCSG-905´ botu eşliğinde, robot ve SONAR cihazıyla arama yapıldı. Ekipler arama çalışmalarında denizin 200 metre altını görüntüleyebilen robotun yanı sıra dronla da havadan arama çalışmalarını sürdürdü. (DHA)Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-07-22 22:27:25



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