Gönen Ziraat Odası Başkanı Özkurt vefat etti

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BalıkesirGönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Özkurt bu sabah vefat etti.

23 Yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 1956 doğumlu Necati Özkurt, 2 yıldır yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Özkurt'un cenazesi 24 Temmuz Pazar günü öğle namazını müteakip doğup büyüdüğü köyü Gönen Çınarlı Mahallesi'nde defnedilecek.

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