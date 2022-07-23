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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İHA

Edremit’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Balıkesirîn Edremit ilçesinde seyir halindeki araç, alev alev yandı. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay, 21:30 sıralarında otogar önünde meydana geldi. Mustafa G. ait 17 LL 384 plakalı araç seyir halinde iken bilinmeyen nedenle motor kısımından alev aldı. Sürücü kendini dıları atarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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