Edremit Körfezi'ndeki kamplara yoğun ilgi; otellere göre yüzde 80 avantajlı



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)-KUZEY Ege'de 30 binin üzerindeki yazlık sayısı ile dikkati çeken Edremit Körfezi'nde, özellikle yerli turistlerin tercihi çadır ve karavan kamplar oldu. Otellere göre ortalama yüzde 80 avantajlı fiyatlarla ilgi gören bu kamplar, Kazdağları ve Madra Dağı'nın eteklerinde turistlere doğa ile iç içe bir tatil fırsatı sunuluyor.

Kuzey Ege sahillerini içine alan Edremit Körfezi'nin 145 kilometrelik sahil şeridi, ikincil konut ve yazlıklarla ön plana çıkıyor. 130 binin üzerindeki yazlık sayısı ve 30 binin üstündeki yatak kapasitesi ile bölge nüfusu da artış yaşanıyor. Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ne kadar sahil şeridinde otel fiyatları kişi başı, ortalama günlük 500 TL'den başlıyor. Uzun süreli ve ekonomik tatil yapmayı planlayan yerli turistlerin önceliği ise deniz kıyısındaki çadır ve karavan kamplar oluyor. Karavan ve çadır ücretleri kişi başı 100 TL'den başlıyor. Otellere göre ortalama yüzde 80 avantajlı fiyatlarla ilgi gören bu kamplar, Kazdağları ve Madra Dağı'nın eteklerinde turistlere doğa ile iç içe bir tatil fırsatı sunuluyor.

'OTELLERE OLAN TALEPTE DÜŞÜŞ VAR'

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, Kurban Bayramı tatilini beklentilerinin üzerinde bir taleple geçirdiklerini söyledi. Bayramın ardından otellere olan talepler de ciddi bir düşüş olduğunu belirten Yavuz, "Şu an bir önceki yıla göre, daha verimli olsa da önceki sezonlarda gelen müşteriler mevcut değil. Sahil ve dağ otellerinde gene bir yoğunluk söz konusu. Fakat diğer otellerimizde sıkıntı var. Bölgemizde özellikle eylül ve ekim ayı oldukça güzel geçiyor. Eylül sonuna kadar karavan turizmi devam ediyor. Malum tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve sonrası bir ekonomik buhran söz konusu. Doğal olarak turizm de etkileniyor. Bölgemizde sezon ekimin ilk haftasına kadar devam ediyor" dedi.

'2 AY CİVARI KALMAYI PLANLIYORUZ'

Geçen sene de tatil tercihini kamp alanından yana kullandığını söyleyen Serhat Kandemir, "15 gündür buradayız. Bayram tatilinden önce geldik. Bayram tatilini burada geçirdik ama kalmaya da devam edeceğiz. 2 ay civarı kalmayı planlıyoruz" dedi. Serhat Kandemir'in eşi Gölgen Kandemir ise "Urla'da yaşıyoruz. Ama burasının aurası, bizi çok etkiliyor. Hem doğası hem de deniziyle çok güzel bir yer. En önemli nokta; burada çok değerli insanlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz. O nedenle burası, bizde bağımlılık yaptı. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu.

'BU DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ'

Bayramda müşterilerin yoğun bir talebi olduğunu dile getiren kamp işletmecisi Atilla Altın da "Bayram günleri geçmesine rağmen tatillerine devam edenler de yeni gelenler de var. Bu durumdan oldukça çok memnunuz. İnşallah bütün sezon böyle gider" ifadelerini kullandı. Avusturya'dan tatil için gelen Stephanie Topf ise yıllardır tatil için bölgeyi seçtiğini ve bu tercihini değiştirmeyi düşünmediğini dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2022-07-24 10:37:48



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