Edremit'te batan teknedeki otel işletmecisi aranıyor



Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiden Hasan Hüseyin Işıktaş'ın (21) cesedinin bulunmasının ardından Sinan Yeniçeri'yi (43) arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edremit'te otel işleten Sinan Yeniçeri, 19 Temmuz saat 21.00 sıralarında Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay ile (25) birlikte 'Never Say' isimli 4 metrelik fiber teknesiyle Akçay Mahallesi 2'nci Köprü mevkisinde denize açıldı. Yarım saat sonra motoru arızalanan tekne, sürüklenmeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalarla tekne alabora oldu. Teknenin battığını sahilden gören Yeniçeri'nin kardeşi Kamuran Yeniçeri, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kıyıya doğru yüzen Doğukan Onay, bölgedeki bir teknede bulunan kişilerin yardımı ile denizden çıkarıldı.

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA-KURTARMA

İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sinan Yeniçeri ve Hasan Hüseyin Işıktaş için 1 helikopter, 3 bot ile bölgede, 1 uçakla da Gömeç ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda süren çalışmalara dalgıçların yanı sıra, Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibi katıldı. Bölgeye ayrıca İzmir'den de takviye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. İstanbul AFAD bünyesinden dalgıç ve arama kurtarma botunun yanı sıra sonar cihazı da bölgeye gönderildi. Sonar cihazıyla deniz dibi, dron ile de bölge tarandı.

40 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Çanakkale ilçesi Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarındaki aramalarda dün Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Işıktaş'ın cesedinin bulunduğu yer ile olayın yaşandığı nokta arasındaki mesafenin yaklaşık 40 kilometre olduğu belirtildi. Sinan Yeniçeri'yi arama-kurtarma çalışmalarının ise 6'ncı günde sürdüğü bildirildi.

'ÇALIŞMALARI AYVACIK AÇIKLARINA ALDIK'

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, arama-kurtarma çalışmalarının açık denizde sürdüğünü belirterek, "Işıktaş'ın cesedinin bulunması üzerine 19 Temmuz'dan bu yana sahil ve açık denizde yapılan arama çalışmalarını Ayvacık açıklarına aldık. Bir helikopterin havadan destek verdiği Sahil Güvenlik botları, AFAD ekipleri ve dalgıçların devam eden arama faaliyeti, 24 saat esasına göre devam ediyor. Yeniçeri'ye de en kısa zamanda ulaşacağız" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-07-24 13:08:57



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