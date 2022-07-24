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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Üniversitesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

İHA

Balıkesir Üniversitesinde yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde akademik ve fiziki alanda gerçekleşen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.
Yakın dönemde; Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi, Kongre ve Kültür Merkezi ve Teknokent başta olmak üzere tamamlanan yatırımlarla birlikte İlahiyat Fakültesi binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve kampüs giriş kapıları inşaatlarında da sona yaklaşıldı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 4 bin 300 kişilik yeni Kız Öğrenci Yurdu inşaatının da sürdüğü üniversitede, 124 yataklı ek hastane inşaatı ihalesi de Temmuz ayı sonunda gerçekleştirilecek.
Üniversitedeki güncel gelişmeler hakkında bilgiler veren BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yakın dönemde Balıkesir Teknokent binası, Kongre ve Kültür Merkezi binası ve Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi binasının tamamlandığını ve yeni fakülteler kurulduğunu belirterek, projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; "İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi binaları, Kampüs giriş kapıları ve 4 bin 300 kişilik kız öğrenci yurdu projeleri devam ediyor. Şehirle bütünleşme vizyonumuzun en önemli ayaklarından olan ve başta Acil Servis ve Yoğun Bakım Üniteleri olmak üzere yeni birimleri açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz üniversite hastanemize 50 ek yatak kazandırdık. 124 yataklı ek hastane binamızın ihalesi de ay sonunda gerçekleştirilecek. Böylelikle hastane yatak kapasitemiz 400'ün üzerine çıkmış olacak. Balıkesir Meslek Yüksekokulu bina projemiz de onaylandı. Tüm bu fiziki yatırımlarla birlikte bu dönemde yeni kadrolarla beraber personel sayısında da önemli artışlar kaydedildi. Akademik büyüme bağlamında üniversitemizde Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 3 yeni fakültemiz kuruldu. Yeni bölüm ve programlar açıldı. Diş Hekimliği Fakültesi kurulması için Yükseköğretim Kuruluna başvurumuz tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite bünyesinde son dönemde hayata geçirilen yatırımlar ve onaylanan yeni projeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Kısa sürede gerçekleştirilen bu büyük yatırımlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin ilgili kurumlarının destekleriyle gerçekleştiriliyor. Üniversitemize verilen ödenekler, yapılan yatırımlar, tamamlanan binalar, onaylanan yeni projeler, sağlanan 4B ve 4D kadroları, açılan yeni fakülteler ve bölümler, sağlık alanında sağlanan tüm imkanlar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Devlet Büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. YÖK Başkanımız Sn. Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza ve YÖK Genel Kurulu'nun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizin gelişim süreci içerisinde yer alan ve daima desteklerini gördüğümüz Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak'a, Balıkesir Milletvekillerimiz Sayın Adil Çelik'e, Sayın Belgin Gökçe Uygur'a, Sayın Yavuz Subaşı'na, Sayın Mustafa Canbey'e, Sayın Mutlu Aydemir'e, Sayın İsmail Ok'a ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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