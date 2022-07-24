Özkurt son yolculuğuna uğurlandı

Güllü de koca kurbanı oldu!

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23 Yıldır Gönen Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan 1956 doğumlu Necati Özkurt, Gönen Çınarlı mahallesinde toprağa verildi.

Dün vefat eden Gönen Ziraat odası başkanı Necati Özkurt, doğup büyüdüğü köyü Gönen Çınarlı Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

Özkurt'un cenaze namazına Ak parti Balıkesir milletvekili Yavuz Subaşı, Gönen Kaymakamı Dr Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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