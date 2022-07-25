Burhaniye’de kitap fuarı için stantlar kuruldu

Burhaniye ilçesinde, 3.Kitap Fuarının hazırlıkları devam ederken, Ören Meydanında stantların kurulmasına da başlandı. Burhaniye de 2731 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek fuarda söyleşiler, paneller, dinletiler ve imza günleri yer alacak.

Burhaniye’de Belediyenin düzenlediği Burhaniye 3.Kitap Fuarının hazırlıkları devam ederken, Ören Meydanında stantların kurulmasına başlandı. Ören Meydanında açılış konuşmaları ile başlayacak Kitap Fuarı 5 gün devam edecek. Fuarda söyleşiler, paneller, dinletiler ve imza günleri yer alacak. Kitap Fuarının sanatçı, yazar ve okurları buluşturacağını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Bu yıl 3’ncüsünü düzenleyeceğimiz Burhaniye kitap Fuarımızda değerli yazarlarımızı, sanatçılarımızı ve siyaset dünyasından pek çok ismi Burhaniye’de ağırlayacağız. Kültür sanat ve özellikle edebiyat alanındaki gelişmelerin ve birikimlerin paylaşılacağı kitap fuarımızda yüze yakın yayınevi ve yazarın katılımıyla, edebiyatın usta kalemleri söyleşilerde sizlerle buluşacak. Bilim, sanat, edebiyat ve siyaset dünyasından sizleri ağırlamaktan onur duyacağız” dedi.

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