Burhaniyeli cami gezginleri

Burhaniye ilçesinde, Kaan Tuna’nın öncülüğünde bir araya gelen bir gurup, ilçedeki camileri gezerken, kendilerine Cami Gezginleri adını verdi. Son olarak kırsal Şahinler Mahallisine giden Cami Gezginleri resimli camide namazlarını kılarken, İmam Halil Kıran’dan bilgi aldı.

İstanbul’dan gelen yazlıkçı 47 yaşındaki Kaan Tuna, motosikleti ile Edremit Körfezini gezerken, her hafta farklı bir camide namaz kılmayı da alışkanlık haline getirdi. Kaan Tuna, babası Nejat Tuna, oğlu Kerem Tuna ile komşusu Kemal İşi ve Sefer Talay’ı da yanına alarak kırsal mahalle camilerini gezmeye başladı. Kendilerine Cami Gezginleri adını veren ekibin son durağı da Şahinler Mahallesi oldu. Buradaki 160 yıllık resimli camide namaz kılan Cami Gezginleri, imam Hali Kıran’dan bilgi aldı. Şahinler Mahallesine ikinci defa geldiğini anlatan Kaan Tuna, “Her hafta farklı camilerde namaz kılmayı gelenek haline getirdik. Bu gün de Şahinler Mahallesindeyiz. Çok güzel bir camisi var. Gezilerimiz devam edecek” dedi. Emekli öğretmen Nejat Tuna da, “Şahinler camisini çok beğendim. Bu eserler korunmalı ve tanıtılmalı. Yöreye çok turist çekeceğini umuyorum” dedi. Şahinler Mahallisine ilk kez geldiğini kaydeden inşaat ustası Kemal İşi ise, “Camiyi çok güzel buldum. Caminin kubbe ve duvarları bitki resimleri ile süslenmiş. Bu eserlere sahip çıkılmalı ” diye konuştu.

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