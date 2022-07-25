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Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı "Balıkesir'in gençler için artısı çok"

İHA

Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı "Balıkesir'in gençler için artısı çok"

Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite tercihi yapacak adayları Balıkesir’e davet etti. İki güçlü üniversiteyi bünyesinde bulunduran Balıkesir’i tercih eden öğrencilerin çok şanslı olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz; gençlere yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler ve yatırımlarla şehri, gençler için artısı çok olan bir hale getirdiklerini söyledi.
Balıkesir’i; gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek öğrenci dostu bir şehir haline getirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kaliteli ve nitelikli iki üniversiteye sahip olan Balıkesir’e üniversite tercihi yapacak adayları davet ediyor. Tiyatrolarıyla, festivalleriyle, konserleriyle, kütüphaneleriyle ve nitelikli buluşma alanlarıyla üniversitelilere şehrin her köşesinde kendilerini geliştirebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri imkanlar sunan Büyükşehir Belediyesi, gençlik projelerine yatırımını sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük dijital gençlik merkezi
Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş Espor tesisinin de yer aldığı Dijital Gençlik Merkezi’ni şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, burada gençlere dijital altyapıda gerçekleşen faaliyetler üzerine eğitim ve pratik yapma imkanı sunuyor.

Dünya çevre durum merkezi kurulacak
Kent genelinde gençlerin proje üretebilecekleri, gönüllü faaliyetlere katılabileceği, ders çalışabileceği, keyifli vakit geçirebileceği gençlik merkezlerinin sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Durum Merkezi’ni Birleşmiş Milletler ile birlikte şehre kazandırıyor. Bu yıl içerisinde açılması planlanan Çevre Durum Merkezi, kullanıcıların dünya çevre durumuyla ilgili veri ve bilgilere neredeyse gerçek zamanlı olarak erişmelerini, görselleştirmelerini, paylaşmalarını ve indirmelerini sağlayacak.

Ücretsiz WiFi imkanı
Şehirde; bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına herkesin bir araya gelerek araştırmalar yapabileceği 100 binden fazla kitabı bünyesinde barındıran Çamlık Millet Kütüphanesi’ni hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, sessiz ve konforlu bir ortam sunan çalışma alanlarını öğrencilerin hizmetine sundu. Bireysel veya grup halinde çalışabilecekleri bu alanlarda WiFi erişimi de mevcut. Büyükşehir Belediyesi ayrıca il genelinde; 38 noktada, 200 otobüste ve Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde ücretsiz WiFi hizmeti sunuyor.

İş dünyası ile iletişim olanakları
Genç istihdamını artırmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi; öğrencilerle iş dünyası arasında iletişim kurmak, gençlerin iş dünyasının ihtiyaçlarına hazır olmalarını ve güçlenmelerini sağlamak, kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla istihdam ve kariyer fuarları, çalıştaylar, eğitimler düzenliyor.

Gençlere her açıdan kendini geliştirme fırsatı sunan bir şehir
Yaşam alanlarını da genç dostu hale getirerek gençlerin aktif kullanımlarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin kullanıma açtığı Çamlık Millet Bahçesi ve Avlu Yaşam Alanının ikinci etabı; her yaştan binlerce vatandaşın vakit geçirmek için ziyaret ettiği, kültürel, sanatsal ve sportif her türlü faaliyete ev sahipliği yapan yepyeni birer cazibe merkezi haline geldi. Sporda güçlü bir altyapı oluşturmak ve gençlere modern imkanlar sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, 1977 yılında inşa edilen Ali Hikmet Paşa Spor Tesisini dev bir spor kompleksine dönüştürecek projeyi tamamlamak üzere. Yeni spor tesislerinin inşasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapan Balıkesir’de gençler, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gençlik festivalleri, birbirinden renkli kültürsanat etkinlikleriyle kaliteli ve keyifli zaman geçirebiliyor. Ayrıca aktif bir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne sahip olan Balıkesir’de gençler, yönetim süreçlerine doğrudan katılma, ilgi alanları doğrultusunda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Öğrenci dostu tarife
Öğrencilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ulaşım kolaylığı sunan uygulamaları da hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü arasındaki BTT ulaşım araçlarında, öğrenci bilet fiyatları Büyükşehir tarafından sübvanse ediliyor. Söz konusu hatta 4,5 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesi, Büyükşehir tarafından 3 TL’ye indirildi. Böylelikle Balıkesir, mesafeye göre en uygun öğrenci tarifesinin uygulandığı iller arasında bulunuyor.

"Asla pişman olmayacaklar"
Üniversite okumak için Balıkesir’i tercih edecek gençlerin çok şanslı olduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir, ulaşım imkanlarından güvenliğe, spordan eğlenceye, hemşehrilerimizin misafirperverliğinden sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere kadar birçok beklentiyi karşılayabilecek potansiyele sahip. Ayrıca her zaman yanlarında olan, gençleri her konuda desteklemek için var gücüyle çalışan bir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı var. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olan Balıkesir’de her zaman hatırlayacakları bir eğitim öğretim hayatı geçirecekler ve Balıkesir’den ayrılmak istemeyecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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