Endemik Sarıkız çayı toplayan 6 kişiye toplam 657 bin 558 lira ceza



Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, topladıkları Kazdağları'na özgü endemik bir tür olan 350 kilo Sarıkız çayı (Sideritis trojana) ile yakalanan 6 kişiye toplam 657 bin 558 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan 'Sarıkız çayı' bitkisinin toplandığı bilgisine ulaştı. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu topladıkları 350 kilo 'Sarıkız Çayı' ile yakalanan 6 kişiye toplam 657 bin 558 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği´nin (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi (EN) kategorisinde gösterdiği Sarıkız çayının ticari amaçla toplanmasının, endemik olan bu bitkilerin zamanla yok olma tehlikesini ortaya çıkardığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-07-26 12:42:31



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