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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’in toprağı büyükşehir ile bereketleniyor

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sulama yatırımlarıyla 15 bin 365 hektar alanı suyla buluştururken, hedefin ise 93 bin 750 hektar tarım arazinin kesintisiz şekilde sulanabilmesi olduğu belirtildi.

Balıkesir’in toprağı büyükşehir ile bereketleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sulama yatırımlarıyla 15 bin 365 hektar alanı suyla buluştururken, hedefin ise 93 bin 750 hektar tarım arazinin kesintisiz şekilde sulanabilmesi olduğu belirtildi.
. Tarımsal sulamada gerçekleştirdiği yatırımlarla yüzde 40 su tasarrufu sağlayan Büyükşehir, kuraklığa karşı önlem olarak çiftçilere 286 bin metre damlama sulama borusu dağıttı. Yaptığı tüm yatırımlarda sürdürülebilirliği ve tasarrufu önceleyen Büyükşehir Belediyesi, sulama yatırımlarıyla 15 bin 365 hektar alanı suyla buluşturdu. Nüfusunun üçte biri tarım ve hayvancılıkla geçinen Balıkesir toprağının suyla buluşması sağlayacak yatırımları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal sulama altyapısını yenilikçi bakış açısıyla modernize ediyor. Tarımsal alanda kalitenin artmasını sağlamak ve kaynaktan tarım arazilerine giden suyun kaybını azaltmak hedefiyle 400 çiftçiye 286 bin metre damlama sulama borusu dağıtan BASKİ, Balıkesirli çiftçinin üretirken suyu daha verimli kullanmasını hedefliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımda kalitenin ve çeşitliliğin artırılması için altyapıya büyük önem verdiklerini belirtti. Toprağın suyla buluşmasıyla birlikte şehirdeki tarım potansiyelinin daha fazla artacağını kaydeden Başkan Yılmaz, “Büyükşehir olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her işimizde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da sürdürülebilirliği ve tasarrufu önemsiyoruz. Bu nedenle damla sulama sistemlerini yaygınlaştıracak, su tasarrufunu sağlayacak adımları atıyoruz” dedi.
Büyükşehir’in üreticiye verdiği desteklerin daha çok ve daha kaliteli ürünler olarak şehre döneceğine inandığını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Hedefimiz tarımıyla, hayvancılığıyla güçlü bir şehir. İstiyoruz ki üreticimiz daha fazla üretsin, daha fazla kazansın. Bunun için Büyükşehir olarak her geçen gün desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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