Hayat boyu öğrenme faaliyetleri değerlendirme toplantısı Kaymakam Odabaş başkanlığında yapıldı

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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Öğretmenevi'nde kamu kurum temsilcileri, oda başkanları ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; 20212022 Eğitim Öğretim yılı çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, Edremit'te Hayat Boyu Öğrenme dahilinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ve yürütülen projeleri hakkında komisyon üyeleri bilgilendirildi. 20222023 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinliklerin planlandığı toplantıda açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

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