Başkan Mesut Ergin Aşevi çalışanlarıyla kahvaltıda buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki aşevi personeliyle kahvaltıda buluştu.

Sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarıyla takdir toplayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hizmetlerinde hassasiyetle davranan ve ihtiyaç sahibi her bireye yardım eli uzatan mesai arkadaşlarının talep ve önerilerini de dinledi.

Yılın her günü aralıksız çalışarak 600 haneye sıcak yemek hazırlayıp ulaştıran aşevi emekçileriyle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Ergin, özveriyle çalışan ve kurban bayramındaki bağış kampanyalarında büyük bir titizlikle sorumluluklarını yerine getiren ekibini kutladı.

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