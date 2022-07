Burhaniye Kitap Fuarı açılışa hazırlanıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahil Mahallesi Ören’de ilki 2019 yılında gerçekleştirilen ve her yıl sanatseverler tarafından merakla beklenen Burhaniye Kitap Fuarı “Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba” teması ile 27 Temmuz’da başlıyor.

27 Temmuz Çarşamba günü 18:30 da açılışını CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, milletvekilleri, yazar ve sanatçıların yapacağı fuar 5 gün sürecek.

Edebiyat, sinema, tiyatro ve konserlerle sanatın hemen her alanında sanatla soluklanacak fuarda 5 gün boyunca 120 yazar kitaplarını imzalayacak. Yazarlar arasında Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Erendiz Atasü, Tuna Kiremitçi, Işık Öğütçü, Murat Menteş, Sinan Akyüz katılırken, Tiyatro’dan Nazan Kesal, Emrah Bülent Parlak oyunlarını sergileyecek.

Neşeli Günler filminin yanı sıra sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay’ın son kitabında anlattığı Yılmaz Güney’in Arkadaş ve Hakikat Şeyh Bedrettin filmini sinemaseverler açık havada seyretmenin keyfini yaşayacak.

Ören Amfi Tiyatroda Bülent Parlak’ın “Bir Beyin Hikayesi”, Nazan Kesal’ın “Yaralarım Aşktandır” ve “Eşekler Karnavalı” adlı çocuk oyun sergilenecek.

Tuna Kiremitçi, Paul Dwyer, Nurdan İpek, Erdal Bayrakoğlu ve Muzaffer Özdemir dinletiler sunacak.

Gençler için ise Ören plajda OZBİ konseri olacak.

Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Geçtiğimiz yıl 60 bin sanatseveri ağırladık. Bu yıl hedefimiz 100 bin sanatseveri sanatla buluşturmak. Her yıl daha geniş kitlelere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu

