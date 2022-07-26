Bakan Dönmez: “Hiçbir bor ürününü cevher olarak satmıyoruz” “2021’de 2 milyar doların üstünde satışımız oldu”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bandırma’da bor üretimi yapan ETİ Maden Tesisleri’ni ziyaret ederek sektör hakkında açıklamalarda bulundu. Bandırma’da Bor Karbür Tesisi’nin yapım işlerinin devam ettiğini hatırlatan Bakan Dönmez, önümüzdeki yıl da Ferrobor ve Lityum Karbonat tesislerinin temeli atılacağı müjdesini verdi.

Bandırma’daki ETİ Maden İşletmelerinde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor üretim rakamlarını da verdi. Geçtiğimiz yıl ETİ Maden Tesisleri’nin 2,5 milyon ton üretim yaptığına dikkat çeken Bakan Dönmez, bu üretimden de 2 milyar dolardan fazla gelir elde edildiği bilgisini verdi. Yaptığı açıklamada ETİ Maden Tesisleri’nin özelleştirilmesiyle ilgili söylemleri de değerlendiren Bakan Fatih Dönmez böyle bir gündemlerinin söz konusu dahi olmadığını kaydetti.



Bakan Dönmez: “Bor’un hiç ir ürününü cevher olarak satmıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ETİ Maden Tesisleri’nde ilk olarak üretimle ilgili brifing aldı. Dönmez ve beraberindekiler fabrikanın üretim ve yapımı devam eden tesislerin inşaatlarını gezdi. Fabrikada yaptığı incelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez ilk olarak Bor Karbür tesisi hakkında bilgiler verdi. Dönmez, “Bugün ETİ Maden işletmemizin Bandırma’daki işletme tesislerinde devam eden yatırımları yerinde incelemek üzere buradayız. Bilindiği gibi 2019’un son aylarına doğru Bor Karbür Fabrikamızın temelini burada atmıştık. Nasipse bu yılın sonunda da inşallah üretile başlıyoruz. Bor karbür ne için önemli? Daha önce biliyorsunuz Bor’un biz rafine ürünlerini ihraç ediyorduk. Kamuoyunda zaman zaman sorgulanıyor; cevher, hammadde olarak satılıyor diye. Buradan tekrarlıyorum Bor’un hiçbir ürününü cevher olarak yurt dışına satmıyoruz. Özellikle son yıllardaki stratejimiz maden ürünlerini, hammaddeyi ara ve uç ürüne dönüştürmek suretiyle; başka bir ifadeyle katma değerli ürünlere dönüştürmek suretiyle yurt içi ya da yurt dışı piyasalara arzını önemsiyoruz. Bu stratejimizin en güzel örneklerinden birisi de içinde bulunduğumuz Bandırma işletmesinde inşaatı devam eden Bor Karbür tesisidir. İnşallah yılsonunda fabrika işletmeye geçecek ve yıllık 1000 ton kapasiteyle işletmeye geçmiş olacak. Bor karbür özellikle savunma sanayisinde, yine yüksek teknolojik sektörlerde aranan bir mamuldür. Aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, hatta nükleer santrallarda da kullanılan bir mamulden bahsediyoruz. Bu yatırımımız yaklaşık 70 milyon dolara mal olacak. Yine bu tesiste doğrudan 250 kişiye de istihdam sağlamış olacağız” diye konuştu.



“Ferrobor ve Lityum karsonat tesislerinin temeli atılacak”

Bandırma’daki ETİ Maden İşletmeleri’nde önümüzdeki süreçte temeli atılacak tesislerle ilgili bilgiler de veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bununla birlikte ETİ Maden’in buradaki yatırımları devam ediyor. Ferrobor Tesisimizi, fabrikamızın temelini de 17 Eylül’de, yani Bandırma’nın kurtuluş gününde atmayı planlıyoruz. Nasipse o da bir yıl içerisinde devreye alacağız. Yine bu yıl içerisinde Lityum Karbonat tesisimizin bir ünitesini de buraya tahsis ettik, onun da bu yıl içinde temelini atacağız. O da inşallah bir yıl içerisinde devreye girecektir. Lityum karbonat özellikle son yıllarda mobil cihazlarda, elektrikli otomobillerde çok yoğun bir şekilde kullanılan, elektriğin en ekonomik depolanabildiği pilin hammaddesidir. İlk pilot tesisimizi ETİ Maden’in Eskişehir Kırka tesislerinde devreye almıştık. Şimdi artık endüstriyel ölçekte çok daha yüksek tonajlı üretim yapabilecek fabrikamızı orada devam ediyor, 600 ton kapasiteli. Benzer şekilde buradaki fabrikalarımızda işlenen ve atılan, herhangi bir ekonomik değeri olmayan bu atıkları geri kazanmak suretiyle lityum karbonatı üretecek bir fabrikayı daha bu yıl içerisinde temelini atmış olacağız. Buradaki kapasitemiz de yıllık 100 ton olacak” ifadelerini kullandı.



“2021’de 2 milyar doların üzerinde gelir elde ettik”

ETİ Maden İşletmelerindeki üretim ve ihracat rakamlarını da paylaşan Bakan Dönmez, “Bir de Borla ilgili bir iki hususun altını çizmekte fayda var. Geçtiğimiz yıl hem üretimde hem de ihracatta ETİ Maden İşletmeleri rekor kırdı. Yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir satışımız söz konusu oldu. 2 milyar doların üzerinde bir ihracat gelirimiz oldu. Bu sene de yine bu miktarların üzerinde bir üretim ve satış beklentimiz var. Bunu da inşallah yılsonu itibariyle gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz” dedi.



“ETİ Maden’in özelleştirilmesi söz konusu değildir”

ETİ Maden İşletmelerinin özelleştirileceğiyle ilgili söylemler hakkında da açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yine zaman zaman özellikle burada çalışanlarımızın canını ve moralini bozacak bir takım muhalif çevrelerin açıklamalarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. İşte ETİ Maden özelleştirilecek diye. Defaten ETİ Maden Genel Müdürlüğü açıklama yapmasına rağmen bu konu pişirilip önümüze konuluyor. Buradan tekrar söylüyoruz; zaten yasayla da belirlenmiş bir konudur. Bor madeninin işletmesi kamu eliyle olmaktadır. Orada da kamunun yetkisi ETİ Maden’e devredilmiştir. Dolayısıyla ETİ Maden’in özelleştirilmesiyle ilgili gündemimiz söz konusu değildir. Bunu da bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Tam tersine ETİ Maden’in bulunduğu tesislerin etrafında ETİ Maden’in üretmiş olduğu bor ve türevlerinin ya da uç ürünlerini işleyerek bunu çok daha katma değerli ürün haline getirecek sektörün kümelendiğini hep birlikte göreceğiz, şahit olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Bandırma ETİ Maden Tesisleri ziyaretine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Dr. Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile ETİ Maden İşletmelerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

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