Armutalan kültür merkezinde sona gelindi

Karesi ilçesi Armutalan Mahallesi’ne Kültür Merkezi kazandırmak için çalışmalar devam ediyor. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan, inşaatında sona yaklaşılan merkezde incelemelerde bulundu.

Karesi Belediyesi, ilçenin sanatsal ve kültürel faaliyetlerini zenginleştirme çalışmalarına devam ediyor. Hazırladığı projeler ve yaptığı çalışmalar ile ilçenin kültürel değerlerine sahip çıkan Karesi Belediyesi, Armutalan Mahallesi’ne Kültür Merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. "Geleneksel Gürcü Mimarisi" örnek alınarak tasarlanan merkede sona yaklaşılırken, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan merkezde incelemelerde bulundular. İnceleme çalışmalarına Armutalan Mahallesi Muhtarı İlyas Ay’da eşlik etti.

Armutalan Mahallesi’nde Karesi Belediyesi’ne ait bin 361 metrekare yüzölçüme sahip arsa üzerinde inşa edilen kültür merkezi 2 katlı ve toplam 724 metrekare büyüklüğünde olacak. Kültür Merkezi’nin, 1. katında misafir odaları, muhtar odası, doktor odası ve köy dernek odası ile 2. katında 300 kişilik çok amaçlı toplantı salonu bulunacak.

Karesi’de yatırımlar devam ediyor

Karesi Belediyesi’nin yaptığı projeler ve çalışmalar ile ilçeye değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, insan odaklı hizmet ettiklerinin belirtti. Karesi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkate çeken Başkan Orkan, “Çalışmalarımızla çehresi değişen, daha da güzelleşen ilçemizde, Yıldırım Beyazıt İmarethanesi, Karesi Bey Türbesi gibi tarihi ve kültürel yapılarımızı restore ederken, Atatürk Kültür Evimizi imar ve inşa ederek kentimize kazandırdık, kazandırıyoruz. Bu hizmet, Sadece bir kültür merkezinden ibaret değil. Yeni şehircilik anlayışımızın, İnsan odaklı mimarinin de güzel bir eseri. Hizmetlerimize durmadan devam ediyoruz” dedi.

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