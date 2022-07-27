Yunanistan´a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 6 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalarda, daha önce cezaevine girip serbest bırakılan, istinaf mahkemesinde haklarındaki tahliye kararı bozulan 6 FETÖ/PDY şüphelisinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada şüphelilerin tekne kiraladıkları tespit edilerek, Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile operasyon hazırlıkları başlatıldı.
1 organizatör ve 6 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan´a kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin meslekten ihraç edilen eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Alper ÇOBANOĞLU
2022-07-27 11:36:13
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