Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 göçmen kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmeni, 'TCSG-8' botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-07-27 11:39:06



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