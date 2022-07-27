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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar yüzmeyi Karesi Millet Bahçesi’nde öğreniyor

İHA

Çocuklar yüzmeyi Karesi Millet Bahçesi’nde öğreniyor

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi ile Karesi Millet Bahçesi’nde kurulan portatif havuzlarda yüzlerce çocuğa yüzme kursu verilmeye başlandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi ile yüzlerce çocuğa yüzme kursu veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi Balıkesir'de Karesi ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında millet bahçesine kurulan portatif havuzda başladı. 3 ay sürecek proje ile 3’er haftalık dönemlerde 615 yaş arasındaki çocuklar projeden yararlanıyor. Projenin ilk etabında 500 çocuğa yüzme öğretildi. Proje ile Yüzme eğitimleri 10 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek olup, dönemler için kayıtlar devam ediyor.
Sakarya, Toygar, Sefaköy, Üçpınar, Paşaalanı mahallelerinden çocuk ve gençlerin katılımının yoğun olduğu Yüzme kursu antrenörler gözetiminde devam ediyor. Millet Bahçesi’nde kurulan portatif havuzda Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp yüzme eğitimi alan çocukların çalışmalarını izlediler.
Kaymakam Arslanbaş: “İlgiden çok memnunuz”
Etkinlikte açıklamalarda bulunan Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme seferberliği başlatıldığı söyledi. Yüzme Bilmeyen Kalmasın sloganıyla başlatılan projenin önemine değinen Arslanbaş, “Geçen yıldan itibaren ilçemizde Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, Karesi Belediyesi ile birlikte millet bahçesinde kurduğumuz portatif havuzumuzda projemiz yoğun katılımla devam ediyor. Velilerin, çocukların İlgisinden ve memnuniyetinden dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kış döneminde de Karesi Belediyemize ait kapalı yüzme havuzunda Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz katkılarıyla pilot okullardan çocuklarımıza yüzme eğitimi verildi. Şimdide yaz döneminde portatif havuzda daha fazla çocuğumuza ulaşarak yüzme öğrenen çocuk sayısını artırmak istiyoruz. Havuzlarımızda sporu tabana yaymak, yüzme branşını öğretmek ve yetenekli yüzücüleri keşfetmek istiyoruz. Karesi Millet Bahçesi’nde kurduğumuz havuzun kurulumuna verdiği destek ve diğer çalışmalarımıza katkılarından dolayı, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Belediye Başkanımız Dinçer Orkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Orkan: “Karesi’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak”
Proje ile Karesi’de yüzme bilmeyen çocuk kalmamasını hedeflediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da “Yıl boyunca tüm imkânlarımızı seferber ederek paydaş kurumlarımızla çocuk ve gençlerimize çeşitli branşlarda spor yapma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Yüzme branşına daha çok önem vererek kış döneminde kapalı yüzme havuzunda, yaz döneminde Karesi Millet Bahçesinde kurulan portatif yüzme havuzunda yüzlerce çocuk ve gence ulaşarak yüzme eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüzle koordineli çalışmamız sonucunda geçen yıl kurulan portatif yüzme havuzunu Karesi Kaymakamımız Sayın Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Adem Özalp ile ziyaret ettik. Çocuklarımıza ve velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, bu güzel proje için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Karesi’de böyle güzel bir projeye imza attığımız için bizler de çok mutluyuz” diye konuştu.

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