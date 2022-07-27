Burhaniyeli öğrenciler sonbahar konserine hazırlanıyor

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Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği keman kursu ilgi gördü. Kursa katılan 11 öğrencinin sonbaharda keman konseri vermeye hazırlandığı açıklandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafında yaz kursları çerçevesinde, haftanın 4 günü düzenlenen keman kursuna da 11 ortaokul ve ilkokul öğrencisi katıldı. Berrak Solak’ın eğitmenliğini yaptığı kursa katılan öğrenciler, şimdiden 5 şarkıyı çalmayı öğrendi. Kursun yaz boyu devam edeceğini anlatan Berrak Solak, ”Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kısa zamanda 5 şarkıyı çalmayı öğrendik. Allah, kısmet ederse sonbaharda konser verebilme ümidindeyiz.” diye konuştu.

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