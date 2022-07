Balıkesir’de miniklerin at biniciliği heyecanı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu öğrencileri, at biniciliği ve ok atma konusunda Karesi Atlı Okçuluk ve Gençlik Spor kulübünde yapmış olduğu gezide eğitim aldı.

Balıkesie'de minikler at binme heyecanı yaşadı. İleride herhangi bir korku yaşamamaları adına ata, özenle yaklaştırılan çocuklar ilk önce atı sevdi ardından binicilik eğitimine geçildi. 3 eğitimli at ve eğitim yayı kullandırtılan miniklerin ilk kez at biniciliği eğitimi ve ok atma gibi aktivitelerle tanışmaları velileri de mutlu etti. 3 anaokulu öğretmeni ve 36 yaş arası 30 miniğin katıldığı gezi etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin verdiği izinle düzenlendi. 5 saat süren tempolu etkinlikte ayrıca tarihte kullanılan türklere ait deri zırh, çanta ve börk şapka tanıtıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu Müdürü Nurgül Uysal, 3 anaokulu öğretmeni ve anaokulu çalışanlarının sürekli gözetim ve dikkatle gerçekleştirdiği bu etkinlikte amaçlanan kültürel geçmişi tanıtmakla beraber hayvan sevgisini de aşılamak olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.