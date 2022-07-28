Balıkesirspor'da kaleci Atilla takımda kaldı

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor iç transferde kalecisi Atilla Özmen ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kaptanımız Atilla Özmen ile yola devam. İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, 6 sezondur formamızı giyen kaptanımız Atilla Özmen ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, kaptanımız Atilla Özmen´e kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-07-28 11:46:42



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