Burhaniye Ören sahilinde su sıkıntısı bitiyor

Burhaniye ilçesinde, son günlerde yaşanan su sıkıntısının çözümü için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ ekipleri çalışma başlattı. Ören hattında başlatılan çalışmalarda 2 bin 900 metrelik boru döşenmeye başladı.

Özellikle Ören mahallesinde yaşanan su sıkıntısı Cumhuriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesinde de hissedilirken, BASKİ ekipleri su sıkıntısını gidermek için yoğun bir çalışma içine girdi. Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler mahallesi ve Ören mahallesinde önümüzdeki hafta içerisinde su sıkıntısının çözülmüş olacağı açıklandı. BASKİ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün ve Körfez Şube Müdürü Zülfü Beltekin, Ören yolunda devam eden çalışmaları denetledi. Ören Mahallesine bu güne kadar Sekliktepe’deki depodan su verildiğini anlatan BASKİ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün, “Sekliktepe’deki depoya su sağlayan kuyulardan bazıları devre dışı kaldı. Şimdi Ören Mahallesine merkezdeki 5 bin tonluk depodan su vermek için çalışma başlattık. Bunun için 2 bin 900 metrelik yeni hat çekiyoruz. Bunun 900 metrelik bölümü tamamlandı. Bir hafta içinde sıkıntıyı gidermeyi planlıyoruz. Bunun için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor. Bir hafta içinde Ören’in yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesindeki su sıkıntısı sona erecek” dedi. Öte yandan Ören yolundaki çalışmaları yakından izleyen Ören Muhtarı İlker Kurt’ta, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün ve Körfez Şube Müdürü Zülfü Beltekin ile ve BASKİ ekiplerine teşekkür etti.

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