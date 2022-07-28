Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları Jandarma ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahsı yakalarken, Jandarma Trafik ekipleri de il genelinde traktör ve motosiklet sürücülerini denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde genel güvenlik, asayiş ve trafik denetimleri dahilinde Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca,6 adet ruhsatsız tabanca fişeği ele geçirdi.

Jandarma Trafik ekiplerinin il genelinde yaptıkları "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Araçlarına Yönelik Denetim faaliyeti " çalışmalarında yapılan denetimler sonucunda bin 390 motosiklet veya Motorlu Bisiklet kontrol edilmiş, 83 motosiklet veya Motorlu Bisiklet sürücüsüne 77 bin 433 TL idari para cezası uygulanırken, 25 motosiklet trafikten men edildi.

Jandarma Trafik ekipleri "Traktör/ROPS Denetimi” faaliyeti icra etti. Yapılan denetimler sonucunda 211 traktör kontrol edilmiş, 5 traktör sürücüsüne bin 754 TL idari para cezası uygulanırken, 2 traktör trafikten men edildi.

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