Burhaniye’de Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Toplantısı

Burhaniye’de,20212022 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği Komisyon toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapıldı.Kaymakamlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda bugüne kadar açılan kurslar ile açılması planlanan kurslar değerlendirildi.

Toplantıda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 20212022 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu çalışmalar, açılmış olan kurslar ve sayıları ile ilgili bir sunum gerçekleştirilirken yeni eğitim öğretim yılında açılması planlanan kurslar ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, Emniyet Müdür V. Yasin Özer, Topçu Tabur Komutan V. M. Gökhan Kocaer, Meslek Yüksek okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitim Müdürü Turan Fırat Algün, İlçe kurum amirleri, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları, okul müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

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