Balıkesir'den Haziran ayında 96 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 35,2 artarak 96 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

TÜİK' den alınan bilgilere göre, TÜİK, Haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de Haziran ayında ihracat yüzde 18,7 ithalat ise yüzde 39,7 arttı.

Balıkesir'de Haziran ayında ihracat yüzde 35,2 artarak 96 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. Balıkesir'de Haziran ayında ihracat yüzde 35,2 artarak 96 milyon 200 bin dolar, ithalat yüzde 27,7 artarak 47 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Haziran ayında ihracat yüzde 27,4 artarak 24 milyon 300 bin dolar, ithalat yüzde 100,6 artarak 13 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.