3. Burhaniye Kitap Fuarı’nda yazarlar okuyucularla buluştu Çocuklar tiyatro ile eğlendi, gençler ise Ozbi konseri ile coştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 3. Burhaniye Kitap Fuarında; edebiyat ve sanatı buluşturan paneller, söyleşiler, imzalar, sinema, tiyatro oyunları ve konserlerle halkın her kesimine hitap ediyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören’de ilki 2019 yılında gerçekleştirilen Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen Burhaniye Kitap Fuarı “Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba” teması ile tüm hızı ile devam ediyor. “Aç Kapıyı Gir İçeri Sözcük Oyunu” ile Yazar Burcu Kaya İskele Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Öğretmenler Mahallesi'nde ise açık havada sinema gösterimi yapıldı. Ören Plaj'da konser veren Ozbi, gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Erdal Bayrakoğlu verdiği konser ile Burhaniyelileri coşturdu.

Fuar; CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Ahmet Akın’ın yanı sıra yazarlar, sanatçılar, bilim ve siyaset dünyasından daha birçok ismin katılımı ve vatandaşın yoğun ilgisi ile 27 Temmuz da kapılarını açtı.

31 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek fuarın onur konuğu Yaşar Seyman, "Ülkenin aydınlık geleceğine sanat ve kültürle ulaşılabilir. Beton köprüler ülkeler arasında dostluğu geliştirmez, ancak sözcüklerle kurulan edebi köprüler asla yıkılmaz. Ölümsüzdür ve sonsuza değin sürer" dedi.

Fuar çalışmaları hakkında bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Her sene üstüne koyarak gidiyoruz, Burhaniye Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olama yolunda emin adımlarla ilerliyoruz, iddialıyız” diye konuştu.

Edebiyatın usta kalemleri Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Buket Uzuner, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Erendiz Atasü, Tuna Kiremitçi, Işık Öğütçü, Murat Menteş, Sinan Akyüz’ün de aralarında yer aldığı 120 yazar kitaplarını imzalayacağı fuar tüm hızıyla devam ediyor.

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