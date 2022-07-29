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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi kendini denetliyor

İHA

Altıeylül Belediyesi kendini denetliyor

Altıeylül Belediyesi hayata geçirdiği projelerin, yürüttüğü faaliyetlerin ve vatandaşlara verdiği hizmetlerin kalitesini artırabilmek için kendi iç mekanizmalarını denetliyor.
Proje ve hizmet denilince akla gelen Altıeylül Belediyesi’nin hali hazırda bitmiş, devam eden ve planlanan projelerinden tutun da sahada görev yapan personelinin halkla ilişkiler konusundaki tutumuna; vatandaşlara verilen alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde meydana gelen ya da ileride meydana gelerek vatandaşların yaşam kalitesini etkileyebilecek problemlerin önüne geçebilmek adına Altıeylül Belediyesi’ne bağlı tüm müdürlükler düzenli olarak denetleniyor. Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen ve kırsalmerkez ayrımı gözetmeksizin sokak sokak gezilerek sürdürülen gözlemler sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için ilgili müdürlükler bilgilendirilerek çalışmalar hızlandırılıyor. Vatandaşların şikayetleri sonucu gerçekleştirilen denetleme ve soruşturmalardan daha etkili bir yöntem olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin sahada yürüttüğü gözlemler sayesinde sorunlar henüz büyümeden çözüme kavuşturuluyor.

Başkan Avcı: “Aksaklıklar sorun boyutuna ulaşmadan çözüme kavuşuyor”
Şehrin çehresini değiştiren projeler hayata geçirilirken hizmet kalitesini artırmanın yollarını arayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın verdiği talimat doğrultusunda Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen denetleme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Özellikle sahada faaliyet gösteren müdürlüklerin karşılaşabileceği problemlerden kaynaklı aksaklıkların önüne geçen bu iç denetimler, mevcut ve henüz ortaya çıkmamış soruların ortadan kaldırılarak çözüme kavuşturulmasında fazlasıyla etkili oluyor. Kendi iç mekanizmalarını denetlemenin hizmet kalitesi üzerindeki olumlu etkisini görmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Başkan Avcı, “Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet ederken her gün bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için de projelerimizden alt yapıüst yapı çalışmalarımıza kadar olan tüm hizmetlerimizde titizlikle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Fakat zaman zaman bazı aksaklıklar olabiliyor. Bizler de bu aksaklıkların vatandaşlarımıza yansımadan bir an evvel ortadan kaldırılabilmesi için Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz vasıtasıyla kırsal ve merkez mahallelerin tümünde denetimler gerçekleştiriyoruz. Yetki ve sorumluluk alanı olarak büyük bir haritaya sahip olan ilçemizde Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz aracılığıyla özellikle sahada görev yapan müdürlüklerimizin gözünden kaçan ya da sonradan ortaya çıkan sorunlarla ilgili gerekli tespitleri yaparak ilgili müdürlüklerimize iletiyoruz. Aslında bir denetimden ziyade sahada görev yapan müdürlüklerimizin gözü ve kulağı olmaya çalışıyoruz. Böylelikle yaşanan aksaklıklar sorun boyutuna ulaşmadan çözüme kavuşur” dedi.

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