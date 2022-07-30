Balıkesir’deki orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi. Balıkesir Valisi Şıldak “Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı” dedi.

Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın 2 uçak, 5 helikopter, 1 İHA, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, dozer ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede hava çalışmalarına son verilirken, karadan soğutma faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Havran Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangında bir dönüm bozuk kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’da yangının hızlı ve güçlü bir çalışma ile kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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