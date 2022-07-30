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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de fuar heyecanı esnafa yaradı

İHA

Burhaniye’de fuar heyecanı esnafa yaradı

Balıkesir Burhaniye Belediyesi'nin 'Bin yıllık tarihten Bin yıllık kitaba” sloganı ile düzenlediği Burhaniye 3.Kitap Fuarı devam ederken, etkinliğin ilçeye hareket getirmesi esnafı memnun etti. İlçenin Ören Mahallesinde açılışı yapılan 5 günlük fuar çok sayıda siyasetçi, yazar, sanatçı ve kitapseveri bir araya getirdi.
Burhaniye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Fuarı ilçeye hareket getirdi. Söyleşiler, paneller, dinletiler, imza günleri ve konserler vatandaşları Ören sahiline çekerken, yaşanan yoğunluk esnafları da sevindirdi. Gündüzleri mavi bayraklı Ören Plajında denize giren vatandaşlar, akşam üzerleri açılan kitap statlarında bol bol alış veriş yaptı. Kitap Fuarına gelen vatandaşlar, Ören esnafını da sevindirdi. Esnaflar, Fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Fuardan kitap satın alan emekli öğretmen Mehmet Ürküt, “Bende bu akşam ikizlerimle beraber ziyarete geldim. Başka günlerde de gelmeyi düşünüyorum. Kitaplar genelde çeşitli ve çok bol. Fiyatları da uygun Herkes gelsin görsün. Burhaniye’mize gelsinler istiyorum” dedi. İstanbul’dan gelen Kaan Tuna’da, “Kitap Fuarına yoğun bir ilgi var. Bizde bu tür aktiviteleri destekliyoruz. Daha çok olursa esnafımızın da yüzü güler. Kitap Fuarı buraya insanların gelmesine sebep oluyor. Bende beğendiğim kitapları indirimli fiyatlardan satın alma fırsatı buldum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Güzel bir etkinlik” dedi Esnaflardan Makbule Yavşan da,” Bir yıldır burada esnafım. Burada ürettiğim ürünleri satıyorum. Farklı çocuk etkinlikleri yapıyoruz. Kitap Fuarının bize çok faydası oldu. Farklı bölgelerden gelen insanlar bize çok faydası oldu. Esnaflar olarak bu durumda çok memnunuz. Bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten olumlu yönde etkiledi” dedi.

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