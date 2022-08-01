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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık Ayhan ile Hüsnü Şenlendirici Ayvalık’ta buluştu

İHA

Balık Ayhan ile Hüsnü Şenlendirici Ayvalık’ta buluştu

Eğlence dünyasının iki ünlü ismi Balık Ayhan ile Hüsnü Şenlendirici, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen bir düğünde verdikleri konserle bir araya geldi.
Balıkesir’in İvrindi ilçesinin Türkiye genelinde tanınmış bir et ve et ürünleri firmasının sahipleri Yusuf ve Özlem Yalçın’ın oğulları Pars için düzenledikleri görkemli sünnet düğününde buluşan iki dev sanatçı, verdikleri konserle adeta kulakların pasını sildi.
Cunda Aşiyan’da, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve yüzlerce seçkin konuğun katılımıyla gerçekleşen düğün öncesinde muhabirimize açıklamalarda bulunan “Balık Ayhan” lakaplı Ayhan Küçükboyacı en az 25 yıl sonra yeniden Ayvalık’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu süreçte Ayvalık gelişmiş. Daha da tertemiz olmuş. Zaten belleğimizde bir Ayvalık sevgisi vardı. Bu durum bir kat daha arttı. İnanılmaz bir oksijen dolu havası var” dedi.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonrasında anjiyo olduğunu hatırlatan Balık Ayhan, “Bir stent taktılar. Zaten kilo da verdim biraz. Şu anda çok şükür iyiyim. Sevgili Özlem Yalçın ablamızın çocuğunun sünnet düğünü için değerli kardeşim Hüsnü Şenlendirici ile buradayız” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki dönemde dijital platformlar için bir klip çalışması içinde olacağını kaydeden Ayhan Küçükboyacı, “Bu çalışma için kafamda ikiüç tane güzel eser var. Bir arkadaşımın da bestesi var. Yapımcım sevgili Serkan Sükan ile bu eserleri değerlendireceğiz. İnşallah yıllar sonra ilk kez bir klip çekeceğiz. Bu çalışmanın çok iyi olmasını hedefliyoruz. Diskoteklerde, barlarda ve eğlence yerlerinde dillere pelesenk olmasını arzuluyoruz. Biraz daha fazla darbukanın öne çıktığı bir eser olmasını planlıyoruz. Ben her proje öncesinde inanılmaz heyecanlanıyorum. Şu anda da bu heyecanı yaşıyorum. Halkıma güzel bir şeyler sunmak istiyorum. Bana da bu gücü veren halkımız. Ben halka sırtımı dayadım. Bazen yanlışlarım da oldu. Mesela siyasete asla girmemeliydim. Ama ben Roman toplumunun sözcülerinden biriyim. Siyasetten sonra biraz geri planlara düştük ama keşke siyasete girmeseydim diye hayıflanıyorum. Ancak benim birçok şapkam var. Bu şapkaların hepsi de sihirli şapkalar. Mesela bir gün jazzcı, bir gün bir bakıyorsunuz sazcı oluyorum. Bazen şarkıcı oluyorum. Bazen darbukacı oluyorum. Benim verdiğim isimle ‘şarbukacı’ oluyorum” dedi.
Önümüzdeki süreçte konserler serisinin olacağını anlatan Balık Ayhan, “Bu ayın 14 ve 16’sında Antalya’da, 26 ve 27’sinde Mersin’in Silifke ilçesinde olacağım. Ondan sonra da 5 Eylül’de Bulgaristan’da bir konserimiz var. O konser için vize almaya çalışıyorum. Tüm bunların ardından da Eylül ayının sonu gibi yeni klipimle birlikte kış sezonunu açacağız. Önümüzdeki süreçte çaktırmadan iddialı olacağım. Benim savaşım her zaman kendimle olmuştur. Ben hiçbir zaman sevgililerimle ön plana gelmedim. Bu anlamda her defasında magazin basınından kaçınmışımdır. Çünkü benim magazinsel bir hayatım yoktur. Ben, tüm sevenlerimi başımın üstüne koyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye’nin her yanı benim adeta evim gibidir” diye konuştu.

Hüsnü Şenlendirici: “Tarıma yönelme konusunda geç bile kaldık”
Ayvalık’ta en son pandemiden konser verdiğini hatırlatan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ise, “Demin buraya gelirken Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nun önünden geçtim. O konseri hatırladım. İnşallah önümüzdeki süreçte de Ayvalık’ta konser verebiliriz” dedi.
Önümüzdeki süreçte daha çok Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte sundukları “Şarkılar Bizi Söyler” programına yöneleceğini anlatan Hüsnü Şenlendirici, “Ama bu süreçte albüm ya da single yapma durumumuz olmayacak. Bir başka sanatçı arkadaşımın arkasında O arkadaşımın arkasında çalmak gibi bir projem de yok. Ama rahmetli Avni Anıl’ın çok güzel bir bestesi için klip çekeceğiz inşallah. Bunun dışında daha çok televizyon programımıza ağırlık vereceğiz. Zaten o program zamanımızın çok büyük bir kısmını kaplıyor. Böyle olunca da diğer işlere zaman kalmıyor. Programımız da zaten seviyeli ve terbiyeli. Müzik güzel. Sohbet güzel” ifadelerini kullandı.
Sinemada herhangi bir filmde rol almak gibi de bir hedefinin bulunmadığını vurgulayan Şenlendirici, “Ben bir aralar sinemaya merak sarmıştım. Sadece meraktan bu yönde birkaç denemelerim oldu ama bunlar benim için sadece eğlenceydi. Çekimlerini Bergama’da gerçekleştirmiştik hatta. Bence müzik daha çok keyifli” dedi.
Bergama’da fırsat buldukça çiftliğin içindeki zeytinliklerle ve ufak tefek domates, patlıcan ekimleri yaptığını kaydeden ünlü virtüöz Hüsnü Şenlendirici gazetecilerin, ‘Türkiye’nin tarıma daha fazla eğilmesi gerekiyor mu?’ sorusuna da “Geç bile kaldık” cevabını verdi.

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