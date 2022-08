LGS’de Balıkesir 2.'si Ayvalık’tan çıktı Devlet bünyesindeki okulun öğrencileri bir ilke imza attı

Liseye Giriş Sınavları’nda (LGS) Balıkesir 2.'si Ayvalık’tan çıktı.

Başarı ortalaması her yıl daha da üst seviyelere tırmanan Ayvalık, eğitim alanında yükseliş trendini yükselmeye devam ediyor. Bu çıkışını LGS sınavlarında da gösteren Ayvalık, LGS'de Balıkesir 2.'sini bünyesinden çıkarırken, il geneli ortalamasında da 13. sıradan 6. sıraya yükseldi.

2022 LGS sınav sonuçları açıklandı. Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu her sene olduğu gibi yine Ayvalık ve Balıkesir de çok önemli başarılara imza attı. Okulun öğrencisi Kerem Saray, Balıkesir 2.'si oldu. Kerem Saray, Ayvalık tarihinde bir ilke imza atarak, ilk kez Galatasaray Lisesi'ne kabul edilmiş öğrenci oldu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Zafer Tunç Özkan da Balıkesir genelinde ilk 100’e girmeyi başararak, il 87.'si oldu.

Başarılı öğrenciler sevinçlerini Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile paylaştılar.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürü Mustafa Kurtuluş ve velileriyle Kaymakam Yaman’ı makamında ziyaret eden Saray ve Özkan, başarmanın sırrının düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçtiğini söylediler.

Ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, LGS sınavlarında ilçede eğitim gören öğrencilerin başarılı sonuçlara imza attığını belirterek, “İlçemizden Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liselerini 13 öğrencimiz kazandı. Proje Anadolu Liselerine ise 78, Anadolu Liselerine yerleştirilen öğrenci sayımız 108 oldu. Yine Meslek Anadolu Liselerine yerleştirilen öğrenci sayımız 207, LGS ile öğrenci alan meslek liselerine yerleştirilen öğrenci sayımız 97. Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirilen öğrenci sayımız ise 14. Bunların arasında bir öğrencimiz Galatasaray Üniversitesi’ni kazandı. Diğeri de Balıkesir 87.'si olarak Fen Lisesi’ne yerleştirildi. Her ikisi de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okul yönetimimiz, milli eğitim müdürlüğümüzü, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir başarıya imza atıldı” dedi.

Genel olarak değerlendirildiğinde Ayvalık’ın LGS sınavında son derece başarılı olduğunu vurgulayan Kaymakam Yaman, “Bu başarıların devamını diliyorum” diyerek, başarılı öğrencilere birer adet çeyrek altın hediye etti.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık’ın Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) başarılı sonuçlara imza attığını hatırlatarak, “Özellikle bu başarıda yıl boyunca Balıkesir Valiliğimiz tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi dahilinde, ilçemizde de Sayın Kaymakamımızın önderliğinde, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle, açıkçası eğitimin tüm paydaşlarıyla sıkı bir şekilde yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladığımızı düşünüyorum. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ayvalık’ın; Balıkesir’in 20 ilçesi arasında 13. sıradan 6. sıraya yerleşmesi bizim için büyük bir gurura vesile olmuştur. Bize bu gururu yaşatan ilçemizdeki eğitimin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın bir meyvesini de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulumuzda 8. sınıf öğrencimiz Kerem ve Zafer’in birisinin ilk 2. si, diğerinin il 87.si olarak Balıkesir genelinde ilk 100’e girmeyi başarmalarıyla da ayrı bir gururu yaşadık. Yine sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ayvalık tarihinde bir ilk olarak Galatasaray Lisesi ile Balıkesir Fen Lisesi’ne öğrenci göndermenin de mutluluğunu yaşadık. Aynı şekilde YKS üniversite sınavında da sonuçların değerlendirilmesi devam ediyor. Biz, Balıkesir’de Ayvalık’ı bir eğitim ilçesi yapması noktasında kararlılıkla devam ediyoruz. İnşallah geldiğimiz noktadan çok daha iyi başarılara da imza atacağız” dedi.

