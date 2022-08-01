Balıkesirspor'da Birol da imzaladı



BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra transfer yasağını kaldırmaya çalışan Balıkesirspor, iç transferde tecrübeli isimler kaleci Atilla Özmen ve orta saha oyuncusu İbrahim Halil Çolak'ın ardından Birol Parlak'la da yeniden anlaştı. Son 2 sezondur 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasını giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu törenle sözleşme yeniledi. Kırmızı-beyazlı kulüpten Birol'un imzasıyla ilgili, "İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz´in katılımıyla düzenlenen törende 2 sezondur formamızı giyen tecrübeli futbolcumuz Birol Parlak ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Birol Parlak´a kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-08-01 12:25:06



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