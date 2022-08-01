Altıeylül sanatçıları gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor Altıeylül’den kültür ve sanata yarışması

Altıeylül Belediyesi düzenlediği kültürsanat yarışmalarıyla içimizdeki sanatçıları ortaya çıkartmaya hazırlanıyor.

Balıkesir’de kültürsanat faaliyetlerinin adresi olan Altıeylül Belediyesi, kültürsanat başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Altıeylül Kitap Fuarı’ndan Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivaline, merkez ve kırsal mahallelerde düzenlenen açık hava sinema günlerinden gezici çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlikte faaliyetlerini sürdürerek sanatseverler başta olmak üzere tüm şehrin sevgisini kazanan Altıeylül Belediyesi şimdi de 6 dalda kültürsanat yarışmaları düzenliyor. Düzenlenen yarışmalar sonucunda alanlarında 1’inci olanlar 4 bin TL; 2’nci olanlar 2 bin 500 TL; 3’üncü olanlar bin 500 TL’lik ödülü almaya hak kazanacakken jüri özel ödülü olarak bin 500 TL, mansiyon ödülü olarak da 500 TL verilmesi kararlaştırıldı. Başvuruda bulunmak ve yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, www.altieylul.bel.tr/Hizmetler/FormDilekce adresini ziyaret edebilirler.

Toplamda 6 dalda yarışılacak

Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği kültürsanat yarışmaları ile içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak ve özgün çalışmalarıyla da adını duyurarak daha büyük kitlelere ulaşmak isteyen vatandaşlar 6 dalda katılabilecekleri kültürsanat yarışmalarıyla hayallerini gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor. Kuvâyi Milliye / Kurtuluş konulu Oyun Yazarlığı Yarışması, Öykü Yarışması, Kurtuluş Marşı Söz Yarışması ve Şiir Yarışması’nın son başvuru tarihi 19 Ağustos; Tarihi Ören Yerleri, Altıeylül’de Yaban Hayatı, Doğal Güzellikler, Tarım, Turizm ve Altıeylül’de Yaşam Konulu Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 26 Ağustos; yine Kuvayi Milliye / Kurtuluş konulu Resim Yarışması’nın son başvuru tarihi de 26 Ağustos olarak belirlendi. Düzenlenen kültürsanat yarışmalarının içimizdeki nice sanatçıyı gün yüzüne çıkaracağını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Şehrimizde kültürsanat adına attığımız her adımın geride bıraktığı izden dolayı memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi de 6 dalda gerçekleştireceğimiz şehrimize yakışır bir kültürsanat yarışması ile tekrar vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Düzenleyeceğimiz yarışmalar sonucunda da içimizdeki nice sanatçıyı ortaya çıkararak hayallerine ışık olmaya çalışacağız” dedi.

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