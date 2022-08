Burhaniye Kitap Fuarı görkemli şölenle sona erdi

Balıkesir’in en geniş kitap fuarlarından biri olarak kabul edilen Burhaniye Kitap Fuarının 3.sü güzel bir finalle son buldu.

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3. düzenlenen Kitap Fuarı on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Burhaniye’nin antik Ören Mahallesi başta olmak üzere, İskele ve Öğretmenler Mahallelerinde yaygın olarak düzenlenen fuara, onlarca yayınevi ve edebiyatın ünlü isimleri de dahil olduğu yüzün üzerinde yazar katıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’le birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Ahmet Akın’ın yanı sıra Milletvekilleri, CHP ve İYİ Parti İl ve ilçe başkanları, Belediye Başkanları ile sanatseverler tarafından kurdelesi kesilen ve 5 gün süren fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

Balıkesir’in en geniş geniş fuarlarından biri olarak görülen Burhaniye Kitap Fuarında, edebiyatçıların yanı sıra sanatçı, akademisyen ve çok sayıda siyasetçi panel söyleşi, konser ve tiyatro düzenledi. Fuarda Açıkhava Sinema günleri de oldukça yoğun katılımla beğeni topladı. Yazarların her gün aralıksız imza günleri yaptığı fuarın onur konuğu ise ünlü yazar Yaşar Seyman’dı. Seyman’ın kitap fuarına özel çekilen biyografi belgeseli de ödül almadan önce fuarda katılımcılara gösterildi. Ayrıca fuarda ilk defa “Araştırmacı Gazetecilik Ödülü” de Gazeteci Murat Ağırel’e verildi. Ağırel’in de kitap fuarına özel portre belgeseli izleyicilere sunuldu.

Fuarın kapanış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Burhaniye’yi kültür, sanatın başkenti yaparak, edebiyatla yoğrulmuş aydın bir kent haline getireceğiz” dedi.

Kitapların büyülü dünyasında, sanatın, edebiyatın her alanıyla gelecek yıl daha güzel ve görkemli bir fuara daha imza atacaklarını ifade eden Başkan Deveciler, Burhaniye’yi sanatın ve kültürün baş şehri yapmak için katılan tüm konuklara teşekkür ederek “Çok yaşa edebiyat, çok yaşa sanat” sloganıyla konfetili, meşaleli görsel şölenle finalini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.