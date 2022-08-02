Balıkesir’de BASKİ 800 bin aboneye kesintisiz su sağlamak için çalışıyor

Burhaniye ilçesinde, yeni şebeke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Balıkesir BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, il genelinde 800 bin aboneye kesintisiz su ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Burhaniye’nin Bahçelievler, Cumhuriyet ve Ören Mahallelerinde su sıkıntısını gidermek için yapılan çalışmaları takip eden Genel Müdür Günal, önümüzdeki hafta içinde su sıkıntısının biteceğini söyledi.

Burhaniye’de, sezon başından bu yana bazı mahallelerde yaşanan su sıkıntısı BASKi’yi harekete geçirdi. BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, BASKİ Körfez Müdürü Zülfü Beltekin ve Burhaniye BASKİ Şefi ile Burhaniye ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ile birlikte Ören yolunda yapılan çalışmaları denetledi. Genel Müdür İzzet Günal yapılan çalışmalar ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi. BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, “ Burhaniye ilçemizin belli mahallerinde basınç düşüklüğü yaşanıyordu. Bu sorunların giderilmesi için yaptığımız çalışmalarda 5 bin tonluk depomuzdan Bahçelievler, Ören ve İskele mahallesini beslemesi için yeni isale hattı döşemeye başladık. Toplamda 3 bin metre olan hattın bin 900 metresi döşenerek suyun verilmesi sağlandı. Kalan bin 100 metrelik bölümde çalışmalarımız devam ediyor. Bahçelievler, Ören, Cumhuriyet, Hürriyet ve İskele mahallesindeki su sorunları giderilecektir. Bununla birlikte yeni sondaj kuyu çalışmalarına hafta içinde başlanacak. Mevcut olan bazı sondaj kuyularında oluşan iletkenlik sonucunda bu sorunlar giderilmiş olacaktır. BASKİ olarak Balıkesir genelinde 750800 bin aboneye kesintisiz olarak su sağlamaya çalıyoruz. Ekiplerimiz 5 gündür aralıksız çalışıyor. Büyükşehir belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’da çalışmaları yakından takip ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.