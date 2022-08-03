Ekrem Umutlu “Başladığınız işi bitirin”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlanan Faruk Serpil Parkı’ndaki inşaat çalışmaları ile ilgili, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tepkisini dile getirdi.

Edremit Belediyesi’nin hiçbir projeyi hayata geçiremediği gibi, Selman Hasan Arslan’ın da hiçbir seçim vaadini yapmadığını söyleyen AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Sayın Selman Hasan Arslan’ın seçmenlerine verdiği değeri görüyorsunuz. Yaklaşık bir yıldır Faruk Serpil Parkı’na bir çeşme yapamadılar. Hala parkın yarısı kullanılamıyor ve büyük bir alan harabe görünümünde. Parkın bu hali Edremit’e yakışmıyor. Yapamayacaksanız çıkıp söyleyin ve işi Büyükşehir Belediyesi’ne bırakın. Büyükşehir Belediyemiz, hayata geçirdiği çok sayıda projesinde olduğu gibi Faruk Serpil Parkı’nı da kısa sürede en iyi şekilde hizmete açar. Her fırsatta söylediğimiz bu sözü söylemeye devam edeceğiz; İşi ehline bırakın! Devlet projelerini eleştiren, büyükşehir belediyelerinin hizmetlerini kendileri yapmış gibi gösteren CHP belediyelerinin insanlara verdiği değer ortada. 3 yeni kreş yapmaya kalktın, attığın temeller çürüdü artık. Ortada kreş yok. Sayın Arslan, seçim vaatlerin bir kenarda dursun, başladığın işleri bari tamamla. Az kaldı, AK Belediyecilik yeniden Edremit’e tarih yazmaya başlayacak” diye konuştu.

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