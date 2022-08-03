Altıeylül’de yol çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de yol çalışmaları sürüyor

İHA

Altıeylül’de yol çalışmaları sürüyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Kırsal mahallelerde bulunan yollarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların ayağındaki çamuru temizleyen Altıeylül Belediyesi, 7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce sürdürdüğü yol açma çalışmalarına devam ederken alt yapıüst yapı hizmetlerinin aksamaması için de azami özen gösteriyor. Merkez mahallelerde trafiğin yoğun olduğu caddelerde yol iyileştirme ve asfalt yapım çalışmaları ile şehir içi ulaşımın konforunu artıran Altıeylül Belediyesi, halen yol bakım ve onarım faaliyetlerine devam ederken kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve konforunu da ön planda tutmayı ihmal etmiyor. Özellikle kötü hava şartlarında vatandaşların yaşam kalitesini etkileyebilecek olan çamurlu yollar ile köy içi başta olmak üzere kilit parke taş döşeme ve asfalt yenileme çalışmalarıyla kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için saha ekiplerini seferber ederek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dereçiftlik; Yeşilyurt; Gökköy; Karamanköy ve Ayşebacı Mahallelerinde köy içi yollar, dere ıslahı, bağlantı yolları ve yol açma çalışmalarıyla kırsal mahallelerde yürüttüğü faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve son olarak vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda Ayşebacı Yeni Mahalle’de 200 parsellik arazide bulunan 135 konutun olduğu bölgede yol açma çalışmalarına başlayan Altıeylül Belediyesi, bu bölgede bulunan mahalle içi ve bağlantı yolları üzerindeki çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.
Bölgedeki vatandaşlardan yoğun talep geliyor
Özellikle kırsal mahallelerin en büyük sorunlarından biri olan köy içi ulaşım, kış aylarında sorun olmanın da ötesinde büyük bir problem olarak vatandaşların karşısına çıkıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların da merkez mahallelerde yaşayan vatandaşlar gibi kötü hava şartlarından en az etkilenmesi için titizlikle çalışan Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı saha ekipleri, son olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda Ayşebacı Yeni Mahalle’de yer alan ve 200 parsellik alanda bulunan 135 konutun olduğu bölgede yol açma çalışmalarına başlayarak burada ikamet eden vatandaşların kış aylarında yaşayabilecekleri sorunların önüne geçmeye çalışıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün programında yer alan bölge ile ilgili vatandaşlarca Altıeylül Belediyesi’ne yapılan yoğun talepler de göz önünde bulundurularak toplamda 3 Km mahalle içi ve 1 Km mahalle bağlantı yolları olmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar neticelendiğinde mahalle içinde bulunan yollara da kilit parke taş döşenerek vatandaşların yaşam konforu bir üst seviyeye çıkarılacak. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen yol açma çalışmalarıyla ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “7/24 esasına göre çalışan Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekiplerimiz kırsal mahallelerde bulunan yollar başta olmak üzere alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ederken Karamanköy; Yeşilyurt; Ayşebacı; Dereçiftlik ve Gökköy Mahallelerimizde de köy içi yollar, bağlantı yolları, yol açma çalışmaları ve dere ıslahı gibi ihtiyaçlara cevap verebilmek için var güçleriyle çalışıyor. Son olarak vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda kendilerini de ilerleyen zamanlarda mağdur duruma düşürmemek adına 200 parselin yer aldığı bölge üzerindeki 135 konutun bulunduğu bölgede yol açma çalışmalarına başlayarak burada ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak bir çalışmanın içerisine girdik. Bu bölgedeki yol açma çalışmalarının akabinde de mahalle içinde bulunan yollara kilit parke taş uygulaması gerçekleştirip vatandaşlarımızın kötü hava şartlarından asgari düzeyde etkilenmesi ve ayağına çamur değmemesi için gayret edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates üretiyorlar
YEREL HABERLER Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates ...
Kurbanda kaçtı, 26 gün sonra yakalandı Firari dana Kurban Bayramı'ndan haftalar sonra yakalandı Firari dana sünnet düğününde kesilecek
YEREL HABERLER Kurbanda kaçtı, 26 gün sonra yakalandı Firari dana ...
Balıkesir Değirmen Boğazı ışıl ışıl oluyor
YEREL HABERLER Balıkesir Değirmen Boğazı ışıl ışıl oluyor
Burhaniye’de ücretsiz tercih danışmanlığı
YEREL HABERLER Burhaniye’de ücretsiz tercih danışmanlığı
"Seyahatsever" gençler Balıkesir’de
YEREL HABERLER "Seyahatsever" gençler Balıkesir’de
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram ...
Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos’ta yapılacak
YEREL HABERLER Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos’ta yapılacak
Ekrem Umutlu “Başladığınız işi bitirin”
YEREL HABERLER Ekrem Umutlu “Başladığınız işi bitirin”
5. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos’ta başlıyor
YEREL HABERLER 5. Edremit Kitap Fuarı 13 Ağustos’ta başlıyor
Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi
YEREL HABERLER Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon
Balıkesir’de BASKİ 800 bin aboneye kesintisiz su sağlamak için çalışıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de BASKİ 800 bin aboneye kesintisiz su ...
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını izledi Balıkesir’de 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi
YEREL HABERLER Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını ...
Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Büyük projeler Balıkesir’de tanıtıldı
YEREL HABERLER Büyük projeler Balıkesir’de tanıtıldı
Balıkesirspor'da imzalar sürüyor
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da imzalar sürüyor
Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı
Edremit’te yeşil alanlara bakım
YEREL HABERLER Edremit’te yeşil alanlara bakım
Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Ersoy Tarihi Kentler Birliği üyelerine ilçeyi ...
Kaymakam Odabaş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Odabaş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Vali Şıldak'tan Burhaniye Pazarına ziyaret
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan Burhaniye Pazarına ziyaret
Burhaniye Kitap Fuarı görkemli şölenle sona erdi
YEREL HABERLER Burhaniye Kitap Fuarı görkemli şölenle sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.