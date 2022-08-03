Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 şüpheli ile 5 organizatör, Balıkesir'de yakalandı



Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü PKK-KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheli, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasıyla bir grup PKK-KCK terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olduğunu ve İstanbul ile Edremit'teki göçmen kaçaklığı yapan bazı kişilerle bağlantıya geçtiklerini tespit etti. Şüphelilerin 31 Temmuz'da yelkenli yat ile Ayvalık'tan denize açılacakları da belirlendi. Bunun üzerine Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'yla irtibata geçilip, koordinasyon sağlandı. Ardından ertesi gün Sahil Güvenlik ekipleri, Altınova Mahallesi Madra Çayı karşısında kaptanlığını H.T.'nin yaptığı ve içerisinde 8 kişi bulunan yelkenli yatı durduruldu. Yatta bulunan ve organizatör olduğu anlaşılan H.T. ve Irak uyruklu B.H.H. ile yine yat içerisinde bulunan Ş.K., H. B., C. Y., T.P., E.D. ve Çin uyruklu H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, organizatör olduğu tespit edilen Y.A., A.K. ve S.A.'yı da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplam 4 bin 880 Euro, 11 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Yelkenli yata da el konuldu.

Şüphelilerden C.Y.'nin terör örgütü PKK-KCK'ya üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.B. hakkında ise askeri yasak bölgelere girme suçundan yakalama kararı olduğu, E.D. ve T.P.'nin terör örgütüne üye olma suçlarından kayıtlarının bulunduğu, Çin uyruklu H.Y.'nin de uyuşturucu madde ticaretinden yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2022-08-03 19:50:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.