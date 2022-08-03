Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor



Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açılan İsmail Sayman'ın (78) bulunduğu lastik bot, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Sayman için havadan ve karadan aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi oturan İsmail Sayman, saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Sayman'ın içinde bulunduğu bot saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Sayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi, 2 kontrol botu, 4 dalgıç, 1 helikopter ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sayman'ın bulunması için havadan ve karadan aramakurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2022-08-03 20:30:26



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