Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama

DHA

Balıkesir merkezli 'Turgo Shared' dolandırıcılığında 4 tutuklama


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli online olarak işleyişe başlayan 'Turgo Shared' sistemiyle ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı Balıkesir Adliyesine sevk edilirken, G.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Sisteminin ilk belirlemelere göre 20 bin kişiye ulaştığı ve yaklaşık 20 milyon TL toplandığı belirlendi. 
Balıkesir'de, kendisini Japonya merkezli bir firmanın temsilcisi olarak tanıtıp, güven sağlayan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen G.T., iddiaya göre, online Turgo Shared sistemi üzerinden üyelikler yapmaya başladı. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere yatırdıkları anaparayı 20 gün içerisinde geri alacakları söylendi. Ardından ise sistem düzenli olarak çalışmaya başladı. Anaparalarını alan üyeler kara geçmeye başladı. Sistem, ilk belirlemelere göre Balıkesir merkezli 10 ile yayıldı.
20 BİN ÜYE, 20 MİLYON TL
Şu ana kadar yaklaşık 20 bin üyeye ulaştığı ve 20 milyonun üzerinde para toplandığı tespit edilen Turgo Shared uygulamasında, ilk olarak üyelere sistem üzerinden bisiklet ve motosiklet seçeneği sunulurken, artan talep sonrasında değeri 800 bin TL'yi bulan lüks otomobiller de eklendi.
Yüksek kar dağıtan sistemin çöktüğünün duyulmasının ardından ise para yatıranlar, polise dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olmaya başladı. Başlatılan soruşturmada sistemi Türkiye´de kurduğu ileri sürülen G.T. ile birlikte 26 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Gözaltına alınan 26 kişiden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-08-04 21:45:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ...
Balıkesir'de saman yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de saman yüklü tır yandı
Susurluk'ta orman yangını
YEREL HABERLER Susurluk'ta orman yangını
Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan ...
25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 bin TL istedi
YEREL HABERLER 25 gün sonra bulunan boğası için Haluk Levent'ten 30 ...
AK Parti'li İleri: Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li İleri: Küresel aktör olma yolunda hızla ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Balıkesir il başkanlığını ziyaret etti:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin ...
Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama
YEREL HABERLER Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler ...
Ayvalıkgücü'nde şampiyonluk primleri ödendi
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü'nde şampiyonluk primleri ödendi
Balıkesirspor'a taze kan
YEREL HABERLER Balıkesirspor'a taze kan
Kurban Bayramı'nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan ...
Balıkesir'de denizde kaybolan bir kişi aranıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de denizde kaybolan bir kişi aranıyor
Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor
YEREL HABERLER Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı aranıyor
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 şüpheli ile 5 organizatör, Balıkesir'de yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 ...
GÜNCELLEME - Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan ...
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi ...
Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates üretiyorlar
YEREL HABERLER Yenilenebilir enerjiyle cam serada domates ...
Kurbanda kaçtı, 26 gün sonra yakalandı Firari dana Kurban Bayramı'ndan haftalar sonra yakalandı Firari dana sünnet düğününde kesilecek
YEREL HABERLER Kurbanda kaçtı, 26 gün sonra yakalandı Firari dana ...
Altıeylül’de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de yol çalışmaları sürüyor
Balıkesir Değirmen Boğazı ışıl ışıl oluyor
YEREL HABERLER Balıkesir Değirmen Boğazı ışıl ışıl oluyor
Burhaniye’de ücretsiz tercih danışmanlığı
YEREL HABERLER Burhaniye’de ücretsiz tercih danışmanlığı
"Seyahatsever" gençler Balıkesir’de
YEREL HABERLER "Seyahatsever" gençler Balıkesir’de
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandırma'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilogram ...
Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos’ta yapılacak
YEREL HABERLER Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos’ta yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.