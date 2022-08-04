Susurluk'ta orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozerle soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)

2022-08-04 23:22:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.