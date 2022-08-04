Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı, 2'nci günde de bulunamadı



Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açıldığı lastik botun alabora olması sonucu suda kaybolan İsmail Nayman'ı (78) aramakurtarma çalışmalarında 2'nci günde de sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramakurtarma çalışmalarına ara verildi.

Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde oturan İsmail Nayman, dün saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Nayman'ın içinde bulunduğu bot, saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Nayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi, 2 kontrol botu, 4 dalgıç, 1 helikopter ve sağlık ekibi sevk edildi. Nayman'ın bulunması için havadan ve karadan aramakurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, Nayman'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen aramakurtarma çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla 2'nci günde de devam edildi. Geniş bir alanda yapılan çalışmalara rağmen Nayman'a ulaşılamadı. Aramakurtarma çalışmalarına yarın kaldığı yerden devam edileceği öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Sefer TALAY

2022-08-04 23:51:16



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