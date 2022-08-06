Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı, 3'ünci günde de bulunamadı



Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, balık tutmak için denize açıldığı lastik botun alabora olması sonucu suda kaybolan İsmail Nayman'ı (78) aramakurtarma çalışmalarında 3'üncü günde de sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramakurtarma çalışmalarının sadece büyük gemilerle devam edeceği bildirildi.

Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde oturan İsmail Nayman, önceki gün saat 06.30 sıralarında balık tutmak için lastik botla denize açıldı. Nayman'ın içinde bulunduğu bot, saat 07.00 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Nayman denizde kaybolurken, sahilde bulunan ve durumu gören vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi, 2 kontrol botu, 4 dalgıç, 1 helikopter ve sağlık ekibi sevk edildi. Nayman'ın bulunması için havadan ve karadan aramakurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, 2 gün boyunca Nayman'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen aramakurtarma çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla 3'ncü günde de devam edildi. Geniş bir alanda yapılan çalışmalara rağmen Nayman'a bugün de ulaşılamadı. Aramakurtarma çalışmalarına havanın karmasıyla birlikte sadece büyük gemilerle gece de devam edileceği bildirildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2022-08-06 05:05:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.