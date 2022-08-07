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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

DHA

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti


Mehmet BAKİ/MARMARA(Balıkesir)(DHA)-BALIKESİR'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldüren Dursun Özdemir (57) aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, dün Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Özdemir, 5 Ağustos'ta mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in yanına gitti, ikili burada tartıştı. Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdü ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dursun Özdemir'in ikinci evliliği olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ
2022-08-07 17:04:43

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