3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor

DHA

3 bin nüfuslu Avşa'da 180 bin kişi tatil yapıyor; içme suyu denizden karşılanıyor


Mehmet BAKİ/MARMAR(Balıkesir)(DHA)-BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı 3 bin 173 nüfuslu Avşa Adası yaz sezonunda dolup, taştı. 180 bin kişinin tatil yaptığı adada yer bulamayan tatilciler, kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yoğunluk nedeniyle arıtılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi. Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu belirten Aksoy, son yılların en kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.
Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, yaz tatilinde yoğun ilgi görüyor. 3 bin 173 kişinin yaşadığı Avşa'da, şu an 180 bin kişi tatil yapıyor. Ek deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin düzenlendiği Avşa'da, tüm otel ve pansiyonlar da doldu. Tam kapasiteye ulaşılan adada; yer bulamayan tatilciler kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor. Su ihtiyacı ise deniz suyunun arıtılması ile elde edilen sudan karşılanıyor.
'BOŞ PANSİYONUMUZ YA DA OTELİMİZ YOK'
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürüldüğü ilk tesisin Avşa Adası'nda olduğunu hatırlattı. Aksoy, yoğunluk nedeniyle artırılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi. Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu ifade eden Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.
Avşa, Marmara, Ekinlik adalarında bayram yoğunluğunu aratmayan bir kalabalık olduğuna değinen Aksoy, "Esnafımızın yüzü gülüyor. Avşa Adamızın nüfusu şu anda yaklaşık 180 bin civarında. Adalarımızda boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok. Gelenler turistler, akşamları plajlarımızda, şezlongların üzerinde konaklıyor. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetler, en üst seviyede. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Adalarımızdaki en büyük sorun; su problemi. Ancak Avşa Adası'ndaki denizden arıtma tesisimizle kesintiye uğramadan su ihtiyacını karşılıyoruz" dedi. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ
2022-08-08 11:58:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi
YEREL HABERLER Kazdağları'nda yaşayan yılkı atları doğal ...
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, son ...
Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti
YEREL HABERLER Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla ...
Ayvalık'ın orman ve plajları jandarmanın atlı timine emanet
YEREL HABERLER Ayvalık'ın orman ve plajları jandarmanın atlı timine ...
Telefon dolandırıcıları güven sağlamak için para bile göndermiş
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları güven sağlamak için para bile ...
Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'de ...
Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı, 3'ünci günde de bulunamadı
YEREL HABERLER Denizde alabora olan lastik bottaki balıkçı, 3'ünci ...
Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.