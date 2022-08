Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye kararı 

Alper ÇOBAOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinin heyelan riski taşıyan kırsal Sarısüleymanlar Mahallesi´nde vatandaşların yer altından gelen sesler duydukları ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapıldı. AFAD, heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahallenin taşınması yönünde rapor düzenledi. Mahallenin taşınmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de yayınlandı.

Savaştepe ilçesine bağlı yaklaşık 350 yıl önce kurulan kırsal Sarısüleymanlar Mahallesi'nde 10 yıl önce heyelanlar olmaya başladı. Toprak kayması nedeniyle bazı evler oturulamayacak duruma geldi. 5 yıl önce meydana gelen heyelanda ise 2 ev ile 3 ahır hasar gördü. Bölgede hasar alan evlerin ve ahırların yerine yenileri yapılıp, sahiplerine teslim edildi ancak devam eden heyelanlar nedeniyle yeniden çatlaklar oluştu. 37 konut ve 36 ahırın bulunduğu bölgede AFAD tarafından çeşitli incelemeler de yapıldı.

Mahalleli, heyelan riski olan bölgedeki evlerinde otururken, yer altından gelen sesler duydukları gerekçesiyle AFAD'a bilgi verdi. AFAD ekipleri, yeniden inceleme başlattı. İnceleme sonucu raporu hazırlandı. Mahallede 3 ayrı bölgede heyelanlı alanın bulunduğu belirtilen raporda; bölgenin jeolojik yapısı ve eğiminin heyelan oluşumuna müsait olduğu, bu sebeple heyelanlı alanların genişleyebileceğinin öngörüldüğü, afete maruz bölge içerisinde kalan 37 konut ve 36 ahırın afet riski taşımayan güvenli bir alana nakledilmesi gerektiği bildirildi. Mahallenin taşınmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de yayınlandı. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, yer altından gelen seslerin sürdüğünü belirtip, yeni yapılacak evler için yer tespitinin yapılması için talepte bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYİ İNCELEDİ

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, heyelan bölgesindeki mahalleye giderek incelemelerde bulundu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD'ın tespit ettiği heyelan bölgesindeyiz. Mahallemizde yıllardır heyelan yaşanıyor. Yaşanan heyelanlar nedeniyle AFAD'ın hem jeolojik etüt hem de gözlem noktasında bir yıllık incelemesi ve takibi vardı ve bugün geldiğimiz noktada artık köyün yerinin değiştirilmesi kararı alındı. Bu karar, Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesinde de geçiyor. AFAD son geldiğinde köyün yerleşik alanının başka bir yere taşınması ile ilgili bir çalışma başlatıldı. İnşallah uygun bir hazine arazisi ya da bir meranın TOKİ'ye tahsisi ile köyde yaşayan hak sahibi 37 hane sahibi ve aynı zamanda hayvan damı dediğimiz yapıların vatandaşa uygun bir şekilde yapılması gündemde. Devletimiz, vatandaşımızı mağdur etmemek adına 20 yıllık kredilendirme yapacak. 0 faizli 18 yıl ödemeli 2 yıl ödemesiz şekilde de hak sahiplerine hem evlerini hem de damlarını teslim edecek. Vatandaşımız mağdur olmadan, kimsenin burnu kanamadan bu tahsisin hızlı bir şekilde yapılıp, köyün de taşınması şu anda zorunlu bir durum gibi görünüyor."

'KÖYÜMÜZ RİSK ALTINDA'

Heyelan nedeniyle risk altında olduklarını dile getiren Sarısüleymanlar Mahalle Muhtarı Muhittin Arslan, "Köyümüz heyelan nedeniyle risk altında. Daha önce de konutlar yıkıldı. Yeni evler de yapıldı ama o evlerde de çatlaklar oluştu. Şimdi bir tek ev değil, bütün evlerin hepsinde çatlaklar var. Halkımız korku içinde yaşıyor. Onun için Balıkesir İl Afet Müdürlüğü'nden inceleme ekipleri geldi. Köyümüzün taşınmasına karar verildi. Şu an için bir an evvel köyümüzün taşınmasını istiyoruz. Köy halkı olarak yeni yerimizin belirlenmesini istiyoruz" dedi.

'KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten Kadir Kurt, "Gördüğünüz gibi her taraf çökmüş, yarılmış durumda. Heyelan bölgesindeyiz. AFAD ile görüştük, köyün taşınacağını söylediler. En kısa zamanda evlerin taşınması lazım. Ne zaman, ne olacağı belli değil" diye konuştu.

'DERİNDEN GELEN SESLER DUYUYORUZ'

Mahallede doğup, büyüdüğünü söyleyen Ruhi Arslan ise 5 yıl önce yaşanan heyelanda göçük meydana geldiğini dile getirerek, "Derinden gelen sesler duyuyoruz. Heyelan devam ediyor. Duvarlarım çatlak. Bizim ne zaman ne olacağımız belli değil. Korku içinde yaşıyoruz. Hayatımız tehlike altında. Ekim yaptığım yerin altında su kaynıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ruhi Arslan'ın eşi Gülten Arslan de "Her zaman için canımız tehlikede yatıyoruz. Yastığa kafamızı koyduğumuz zaman depremde meydana gelen uğultu gibi bir ses duyuyoruz. Duvarlarımıza çivi çakmak bile yasak. Sürekli beklemedeyiz, tehlikedeyiz. Korkuyoruz" dedi.

Mahallede yaşayanların bir kısmının evlerini terk ettiğini söyleyen Ulkiye Çelik "Akrabalarımızdan bir kısmı evlerini terk etti. Ben nereye gideyim? Zaten kalp hastasıyım. Evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Heyelan nedeniyle çevrede meydana gelen yarıklar nedeniyle bu yarıklardan yılanlar, çıyanlar çıkıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBAOĞLU

2022-08-09 10:34:57



