Balıkesirspor'da kamp başladı

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra iç transferde birçok önemli futbolcusuyla sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Balıkesirspor, Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Muhammet Yılmaz gözetiminde kampta gerçekleşen ilk antrenmanı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-08-09 11:07:37



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