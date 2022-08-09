Balıkesirspor'da kamp başladı

BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra iç transferde birçok önemli futbolcusuyla sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Balıkesirspor, Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Muhammet Yılmaz gözetiminde kampta gerçekleşen ilk antrenmanı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-08-09 11:07:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.